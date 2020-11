Torjägerproblem? Zwischenzeugnis für 96-Stürmer fällt nicht sonderlich gut aus

Der Hamburger SV hat Simon Terodde (acht Tore), der Tabellenzweite Bochum Simon Zol­ler, Fürth hat Branimir Hrgota (beide vier) – und Hannover 96? Bis­her ein Torjägerproblem. Denn die letzte Durchschlagskraft fehlt noch für gute Erstligachancen, der bes­te Scorer Marvin Ducksch hat bisher zwei Treffer erzielt. Für den Aufstieg wird mehr nötig sein.

Es ist ja nicht so, als ob die Entscheider ihren An­grei­fern nicht vertrauen würden. Aber die Ziele bei 96 sind eben hohe. Profichef Martin Kind hat den festen Aufstiegswunsch hinterlegt, das Team von Trainer Kenan Kocak muss liefern. „Wir ha­ben gute Stürmer“, sagt Sportdirektor Gerhard Zu­ber zwar – aber der Mannschaft mangelt es an Ex­tra­klas­se. Für die Top-Tabellenplätze braucht es meist „Topstürmer, die auch mal an die 20 Tore schießen können“, so Zu­ber.