"Muss kein Nachteil sein": Paderborns Offensivstärke ängstigt 96-Coach nicht

Abendspiele sind oft Höhepunkte – Flutlicht, spannende Gegner, besondere Atmosphäre. Doch die Vorzeichen für Freitag, wenn der SC Paderborn zum Zweitliga-Spiel zu Gast in Hannover ist (18.30 Uhr, HDI-Arena), sind zumindest aus 96-Sicht nicht die besten. Gerade mal 9000 Fans werden in der Arena erwartet, und sportlich stecken die Teams derzeit ohnehin in zwei (Tor-)Welten.

Paderborn ist Tabellendritter und spielt um den Aufstieg, 96 steckt im Keller fest – Platz 15. Paderborn hat in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel verloren (fünf Siege, ein Unentschieden), 96 wartet bereits seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg (drei Unentschieden, drei Niederlagen) – und hat insgesamt erst drei Saisonsiege. Superserie bei Krisenklub.