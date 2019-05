Hannover 96: Oliver Sorg vor Wechsel zum 1. FC Nürnberg 

Er geht in die zweite Liga – aber nicht mit 96. Nach Informationen der „Bild“ wechselt Oliver Sorg zu Mitabsteiger Nürnberg. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft in Hannover aus, er kann also ablösefrei gehen.

Nürnberg hält sich noch bedeckt

„Natürlich ist der Spieler mir bekannt und ich weiß, dass sein Vertrag in Hannover ausläuft. Aber mehr gibt es zu diesem Gerücht von mir nicht zu sagen“, erklärte Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca.

Sorg kam im Sommer 2015 nach Hannover. Ex-Manager Dirk Dufner holte ihn damals für 3,5 Millionen Euro aus Freiburg. Für 96 machte er 91 Liga-Spiele, ein Treffer gelang ihm nicht. Schon 2016 stieg er mit Hannover ab, schaffte dann den direkten Wiederaufstieg. Den peilt er in der neuen Saison dann mit Nürnberg an.