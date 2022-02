Wer ersetzt Ondoua? 96-Coach Dabrowski und sein Plädoyer für Dominik Kaiser

Die Stürmer üben Toreschießen, die Verteidiger üben, Tore zu verhindern. So weit klar, so gut die Struktur im Gruppentraining am Mittwoch. Aber was soll 96 bloß mit dem zentralen Mittelfeld anfangen? Gaël Ondoua, Mark Diemers, Dominik Kaiser und Mike Frantz sahen zu viert in einem riesigen Feld mit Co-Trainer Kai Hesse recht verloren aus. Sie passten sich die Bälle zu und schlugen ab und an Flugbälle. „Vororientierung“ war das Thema.

96 sucht nicht erst seit Saisonstart permanent nach Orientierung im zentralen Mittelfeld. Nun fällt die einzige Konstante Ondoua gelbgesperrt aus. Wer ersetzt ihn? Kaiser? Frantz? Diemers? Alle drei sind keine gelernten defensiven Mittelfeldleute. Tom Trybull hat 96 inzwischen nach Sandhausen verschenkt.