Hannover 96: Diese Ostergrüße kommen von Herzen

Athen, April 1896, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Hannover, 12. April 1896, der „Hannoversche Fußball Club von 1896“ wird gegründet. Hannover 96 war geboren. 124 Jahre ist das her, aus der Welt kommen Glückwünsche. Der entfernteste Gruß kam aus Sierra Leone, 7 Flugstunden von Hannover entfernt. In dem westafrikanischen Staat spielt Hannover in einer ganz eigenen Liga.

Der Fanklubgründer und -vorsitzende Abu Gbonda hatte den Fanclub gegründet. Gbonda betrieb ein Sportkino. Er wettete auf Hannover 96, gewann und ist seitdem 96-Fan, obwohl er noch nie in Hannover. Vor zwei Jahren scheiterte ein bereits organisierter Besuch an Visum- und Transportschwierigkeiten.

Gbonda schrieb nun einen emotionalen Brief. „Wir sind im Herzen bei unseren Spielern, dem Management und allen Fans in der ganzen Welt, und wir beten dafür, dass diese tödliche Pandemie bald vorbei sein wird“, schrieb Gbonda.

Gbonda lebt in der Provinz Bo, die in Sierra Leone wurde vor sechs Jahren von der Ebola-Epidemie hart getroffen wurde. 4000 Menschen starben in dem afrikanischen Staat. Am 3. April verzeichnete Sierra Leone den ersten Corona-Fall.