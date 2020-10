"Halte nichts von Straftraining": Kocak verordnet 96-Profis Kino statt Treppenlauf

Am Dienstag ging die Mannschaft nicht auf den Platz, blieb im Stadion und absolvierte dort ihre Einheit. Dann schickte Kocak die Profis mit einem der Athletiktrainer ins oberste Stockwerk der HDI-Arena. Michael Esser und Co. schwante Böses. „Wir haben gesagt, dass es einen Treppenlauf geben wird“, so Kocak.

Der Auftritt von Hannover 96 in Paderborn (0:1) hat Kenan Kocak gar nicht gefallen. Statt Straftraining griff der Trainer der Roten nach der bitteren Niederlage aber zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Popcorn und Kino für die Profis als Vorbereitung auf Düsseldorf.

Das war aber nur eine Täuschung. Stattdessen ging es für die Profis in einen Raum im Stadion. Dort wartete ein Kinonachmittag auf die Spieler. „Es gab Popcorn und allem Drum und Dran.“ Auf Cola mussten die Profis aber verzichten. Zu sehen gab es eine Sportdokumentation. „Eine Teambuildingmaßnahme“, erklärt Kocak. „Am zweiten Tag nach einem Spiel ist der tiefste Punkt für die Jungs. Ich halte nichts von Straftraining“, erklärte der Trainer seine Maßnahme.

Für Maina und Frantz wird es eng

Am Mittwoch ging es dann aber wieder auf den Platz, auf dem eine Taktiktafel dabei war, aber Linton Maina fehlte. Der Flügelflitzer kämpfte in den vergangenen Tagen mit einem Infekt. „Linton war krank, er hat Antibiotika eingenommen. Er hat jetzt zum ersten Mal wieder leicht trainiert“, sagte Kocak.

Ob Maina beim Spiel am Samstag gegen Düsseldorf dabei sein kann, ließ der Trainer noch offen. „Der Körper hat auf alle Fälle etwas gehabt. Wir müssen mal schauen, wie er sich von der Kraft her fühlt“, sagte Kocak. Bis zum Spiel gegen die Fortuna hat Maina noch zwei Tage Zeit, um wieder komplett fit zu werden.

Für die Partie gegen Düsseldorf wird Kocak auch ohne Maina-Ausfall umbauen: Abräumer Jaka Bijol wird in die Startelf rücken und könnte als einziger Sechser in der Raute spielen. Wird Maina fit, dürfte Mike Frantz die Bank drohen. Der Routinier hatte in Paderborn nicht gerade seinen besten Tag erwischt. Eine Alternative für Maina könnte Kingsley Schindler sein, wenn Sei Muroya wieder auf die Rechtsverteidiger-Position rückt. Auch Philipp Ochs wäre eine Alternative für die Startelf.

"Die Truppe ist gut drauf, sie haben gut trainiert"

Egal mit wem: 96 braucht einen anderen Auftritt als in Paderborn. Dort war vor allem die erste Halbzeit schwach und zu fehlerbehaftet. Dazu gab es kaum Durchschlagskraft im Angriff. Erst in der zweiten Halbzeit kam 96 überhaupt zu Chancen. Die Niederlage hat die Mannschaft aber gut verarbeitet. „Die Truppe ist gut drauf, sie haben gut trainiert“, sagte Kocak nach dem Training am Mittwoch.

Kino und Popcorn tragen vielleicht das Übrige dazu bei, dass es gegen Düsseldorf den dritten Heimsieg der Saison gibt...