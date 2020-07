Talentierter Sechser aus Wolfsburg: Schnürt 96 ein Maina-Paket mit Iba May, falls Anton geht?

Sollte Anton seine Heimat verlassen, wie das beim VfB Stuttgart zumindest er­war­tet wird, muss 96 für die Sechserposition neu denken. Teil der Überlegung ist der Wolfsburger Iba May (22). Gespielt hat May bisher in der 4. Liga.

Ein Regionalligaspieler für die 2. Bundesliga? Tatsächlich gehörte May in den vergangenen Wochen zum Bundesliga- und Europa-League-Kader (siebenmal ohne Einsatz im Aufgebot im Jahr 2020). Hinter Max Arnold, Josuha Guilavogui oder Yannick Gerhardt müsste er sich allerdings sehr geduldig anstellen – er wird in naher Zukunft nicht zum Zuge kommen.

So kommt 96 ins Spiel. Eine hannoversche Lö­sung: May für Maina, 5 Millionen Euro und den Techniker John Yeboah (20) dazu. Allerdings soll 96 nicht der einzige Klub sein, der Interesse hat an May. Ausgebildet worden ist das 1,83 Meter große Talent in der Jugend von TeBe Berlin.