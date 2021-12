Patrick Twumasi entwickelt sich bei Hannover 96 zum Ladenhüter. Vor einem Jahr kam er als teuerster Transfer des Sommers für 800.000 Euro aus Spanien und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Doch Christoph Dabrowski ist schon der dritte 96-Trainer, bei dem der 27-Jährige keine Rolle mehr spielt: In der laufenden Saison stand der Ghanaer nicht eine Minute auf dem Platz, in den vergangenen 14 Spielen schaffte er es nicht mal in den Spieltagskader.

„Ich bin mit seinem Berater im Austausch“, sagt 96-Sportdirektor Marcus Mann. „Der schaut sich für Patrick in alle Richtungen um, hat aber noch nichts Passendes gefunden.“ Auf eine Ablösesumme hofft bei 96 niemand mehr, eine Abfindung soll aber auch nicht fließen.