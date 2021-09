"Denken in alle Richtungen": 96 erhöht den Druck auf Patrick Twumasi

Dass er am Mittwoch nicht dabei war, „hat damit nichts zu tun“, erklärt der 96-Trainer zwar, „wir werden aber in den nächsten Tagen klar entscheiden und gucken, dass für alle vernünftiges Training möglich ist“. Jan Zimmermann will darauf achten, „dass unsere Gruppe nicht zu groß wird und die Jungs, die in die U23 gehen, auch voll ausgelastet sind“.

Twumasi hat bei Zimmermann noch nicht eine Minute in Liga oder Pokal gespielt. „Wir denken jetzt in alle Richtungen und was für jeden Spieler das Beste ist“, kündigt der Trainer an. In Wolfsburg seien „alle Offensivpositionen doppelt besetzt“ gewesen. Zur Halbzeit wechselte der 41-Jährige auch vorne einmal komplett durch.

„Es hat keinen Sinn gemacht, noch jemanden mitzunehmen, und deshalb war es besser für Patrick zu trainieren.“ In Hannover, schon mal abseits der Mannschaft, was für Twumasi zum Alltag werden könnte – wenn er denn im Klub bleiben sollte.

Wechsel in andere Länder noch länger möglich

96 erhöht durch die drohende Abschiebung zur Reserve den Druck – der Stürmer möge sich bitte einen neuen Verein suchen. In der Türkei und einigen arabischen Ländern sind Transfers noch länger möglich.

Twumasis Vertrag läuft allerdings noch bis Juni 2023. Ein teurer Fehler aus der Vorsaison, mit 800 000 Euro Ablöse bezahlt. Bereits Ex-Trainer Kenan Kocak konnte mit Twumasi nichts anfangen. Moussa Doumbouya und Mick Gudra können sich ebenfalls darauf einstellen, künftig bei der Reserve mitzulaufen.