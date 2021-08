Kommt noch ein Angebot? 96-Ex-Königstransfer Twumasi droht die U23

96 trainierte am Montag im „11-gegen-0“ Spielzüge, wechselte dabei Spieler aus und ein. Aber nicht Patrick Twumasi. Der Profi klatschte, aber keinen Applaus.

Ein echter XXL-Umbruch: So neu sähe die 96-Startelf aus, wäre heute ein Spiel

Auch in Darmstadt kam der in der Vorsaison für 800.000 Euro Ablöse eingekaufte Stürmer nicht von der Bank herunter. Der einstige Königstransfer hat in der neuen Saison noch nicht eine Minute gespielt.

Er dürfte mittlerweile verstanden habe, dass Trainer Jan Zimmermann nicht mit ihm plant. Twumasis Berater sucht auch nach einem neuen Klub. Ob es klappt? Man muss es bezweifeln. Der Vertrag läuft noch bis Juni 2023. Sollte er bleiben, droht ihm wohl die U23.