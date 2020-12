Weihnachtspost auf Instagram: Patrick Twumasi zeigt vier seiner fünf Kinder - alle im 96-Trikot

96-Sommerneuzugang Patrick Twumasi hat die Weihnachtszeit in seiner neuen Heimat Hannover verbracht. Auf Instagram ließ er seine Fans und Follower ein wenig an seinem Privatleben teilhaben und sendete am 25. Dezember weihnachtliche 96-Grüße.

Gut gelaunt präsentierte sich der 26-Jährige mit vier seiner fünf Kinder vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Das Besondere: Sowohl sein Nachwuchs als auch er selbst trugen dabei ein aktuelles Trikot von Hannover 96.