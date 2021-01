Nichts gerissen: Bei 96-Stürmer Patrick Twumasi gibt's "eine Resthoffnung" für Darmstadt

Bitterer kann es eigentlich nicht laufen: Mit zwei Toren nach seiner Einwechslung hat Patrick Twumasi beim 4:0 gegen Sandhausen sehr deutlich auf sich aufmerksam gemacht. Es wirkte so, als sei der Knoten beim Königstransfer von Hannover 96 (Ablösesumme 800.000 Euro) endlich geplatzt, nachdem er in seinen bisherigen Einsätzen so gut wie gar nicht aufgefallen war. Auch der SPORTBUZZER fragt: War das der Durchbruch beim schnellen Ghanaer?

Und dann das: Am Mittwoch, nur drei Tage nach seinem Glanzauftritt, verletzte sich Twumasi im Training am Knie. MRT statt Angriff auf die Startelf, ein Einsatz in Darmstadt: sehr fraglich. Immerhin: "Es ist, Gott sei Dank, nichts gerissen", sagte Kenan Kocak nach dem Training am Donnerstag. "Wir gehen von einer Innenbanddehnung aus."