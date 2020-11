96-Meinung: Twumasi schwebt auf Wolke sieben - das muss er jetzt auf den Platz bringen

Auch die zweite Länderspielpause scheint dem Team von Kenan Kocak mehr Sorgen zu bereiten als Zeit zum Durchschnaufen zu verschaffen. Stattdessen scheinen die Sturmsorgen bei 96 wieder mächtig aufzuziehen. Das jedoch bringt die nächste Chance für Patrick Twumasi (gesprochen: Twu-Messi). Und die sollte er jetzt wirklich nutzen.

Denn von Weltfußballer Lionel ist der 96-Messi, der etwa 800. 000 Euro Ablöse gekostet hat und damit Königstransfer im Sommer war, (noch) so weit entfernt wie Hannover von Argentinien. Wäre an der Zeit also, dass sich der Wind dreht. Seine Qualität hat der 26 Jahre alte Ghanaer bisher nur im Training gezeigt, gestern zum Beispiel artistisch bei einem Fallrückziehertreffer.

In der Einheit hießen die Gegenspieler „nur“ Serhat Umur und Lars Barlemann. Die Co-Trainer helfen aus, weil viele 96-Profis fehlen – auf Länderspielreise und verletzt.