Erster Startelfeinsatz für Twumasi? Kocak: "Sind deutlichen Schritt voran gekommen"

Enger ist die Auswahl im defensiven Mittelfeld. Durch den Ausfall des Langzeitverletzten Mike Frantz hängt in der 96-Schaltzentrale alles an Jaka Bijol. Der Slowene ist jedoch gerade erst von der Länderspielreise zurückgekehrt. „Es bringt nichts, ihn aufzustellen, wenn er nicht die geistige und körperliche Frische hat“, legt sich der Trainer fest. Man habe gesehen, dass Bijol schon „in den letzten Wochen überspielt war“. Plan B, den Kocak „im Hinterkopf“ hat, könnte einer mit Baris Basdas oder Philipp Ochs neben Dominik Kaiser sein.

Trainer Kenan Kocak hielt sich wie üblich bedeckt: "Es sind viele Fragen, die zu beantworten sind, um uns für ein Gesamtkonstrukt zu entscheiden, mit dem wir dann agieren. Wenn wir der Meinung sind: 'Okay, in der Formation passt es sehr gut, dass der Patrick die Chance bekommt, erstmals von Anfang an zu spielen', dann werden wir dies auch dementsprechend auf dem Platz rüberbringen."

Eben zum fünften Mal Vater geworden, steht der Umzug in eine deutlich größere Wohnung an, die ihm auch ein bisschen mehr Ruhe garantiert. Bei den 90 Minuten im Test gegen Wolfsburg (0:0) sah Kocak bei Twumasi „Licht und Schatten“, war aber zufrieden. Im Training habe er "voll mitgezogen". "Ich bin mit seinem Fleiß sehr einverstanden. Er trainiert sehr gut, wir sind einen deutlichen Schritt voran gekommen," erklärt Kocak.

Klare Vorgabe: "Weg vom Alibipressing"

Abseits der Besetzungsprobleme muss Kocak entscheiden, ob er die Systematik nach drei Auswärtsniederlagen in Folge anpasst. Dabei geht’s vor allem um die Zone, in der die Würzburger attackiert werden sollen. In Höhe der Mittellinie, zehn Meter in der gegnerischen Hälfte oder wie bisher ganz vorne? Dabei besteht das Risiko, dass hinter der ersten Reihe Lücken und Räume entstehen, wenn nicht alle Spieler aufrücken und mitmachen. „Weg vom Alibipressing, sondern be­wusst und zielgerecht den Ball erobern wollen“ ist Kocaks Vorgabe da­zu.