Jetzt soll's ganz schnell gehen: Stürmt Patrick Twumasi schon in Bremen für 96?

96 will den Wechsel schnell fix machen, um Twumasi schon im Testspiel am Samstag (13 Uhr) bei Werder Bremen einsetzen zu können. "Wir wissen nicht genau, wie fit Twumasi ist", sagt Trainer Kenan Kocak, der sich daher schnellstmöglich ein Bild vom neunten Neuen machen möchte. Und die erste Gelegenheit dazu bietet der Härtetest beim Bundesligisten.

Ist Patrick Twumasi beim Medizincheck durchgefallen und damit kein Thema mehr Hannover 96? Dieses Gerücht ist am späten Donnerstag in den sozialen Medien aufgekommen. Nach SPORT BUZZER-Informationen ist das aber mitnichten der Fall. Vielmehr ist bei diesem Transfer ordentlich Tempo im Spiel - und das nicht nur, weil der Ghanaer ein pfeilschneller Spieler ist...

1000 Fans in HDI-Arena? Nicht wirtschaftlich, aber 96 will positives Signal aussenden

"Spätestens zu Saisonbeginn": So will Hannover 96 den Kader jetzt komplettieren

Am Donnerstagnachmittag hat Twumasi, der noch bis 2022 bei Deportivo Alavés unter Vertrag steht und für den 96 eine Ablösesumme von rund 800.000 Euro bezahlen muss, den internistischen Teil des Medizinchecks absolviert, am Freitagvormittag folgte der orthopädische Part. Steht das Ergebnis auch dieses Teils fest und fällt es gleichsam positiv aus, kann der Ghanaer seine Unterschrift unter den Vertrag setzen.

Seit Ende Juni hat sich Twumasi in seiner Heimat auf- und fitgehalten. Auch das ein Grund, warum Kocak seine neue Offensivkraft so rasch wie möglich in Aktion sehen will.