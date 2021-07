96-Profi Patrick Twumasi, die Quarantäne und der Zoo: Nur ein kurzer Aufreger

Patrick Twumasi darf nicht mit ins Trainingslager, er befindet sich seit der vergangenen Woche in Corona-Quarantäne. Am Wochenende postete der 96-Profi dann Impressionen eines Zoobesuchs. Die Aufregung in den sozialen Netzwerken legte sich schnell, das Video sei alt, hieß es von Vereinsseite.