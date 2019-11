96-Personal in Heidenheim: Stendera im Kader, Aogo fällt kurzfristig aus

Am Samstagnachmittag machte sich der Tross von Hannover 96 auf nach Baden-Württemberg, wo am Sonntag das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim ansteht. Mit dabei waren 18 Spieler - darunter auch Marc Stendera, der nach dem 1:1 gegen den SV Sandhausen vor einer Woche eine Mittelfußprellung mit sich herumschleppte.

Aogo fehlt schon wieder

Aogo will bei den Roten noch nicht so recht in Tritt kommen. Vor seinem Comeback in Sandhausen fehlte er drei Wochen mit Achillessehnenproblemen, nun also der nächste Rückschlag für den 32-jährigen Sommerzugang. Da auch Edgar Prib gelbgesperrt fehlt, haben Saric und Barlemann mit Waldemar Anton (nach Gelbsperre zurück), Marvin Bakalorz und Stendera nur drei etatmäßige zentrale Mittelfeldspieler zur Verfügung.

Nachwuchstalent Niklas Tarnat spielte am Freitagabend in der U23 und fehlt deshalb im Aufgebot.