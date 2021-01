"Hatten wir so noch nicht": 96 will mit bewährtem Personal eine Serie starten

„Wenn man richtig nachschaut, waren die Spieler bei Länderspielen und überspielt“, erklärt Kocak das Auf und Ab. 96 war stets ein One-Hit-Wonder, eine Serie von zwei gewonnen Spielen gab es noch nie, bisher. „Es wäre schön, wenn wir diese Serie verändern könnten und in Darmstadt den zweiten Sieg in Folge schaffen könnten“, sagt 96-Boss Martin Kind.

Ein Trainer in seinem Element. „So geht das nicht“, ruft Kenan Kocak und korrigiert und redet und zeigt, wie Hannover 96 Angriffe möglichst effektiv nach vorne spielt. So wie gegen Sandhausen (4:0), oder gegen Braunschweig (4:1) oder Düsseldorf (3:0). Nach den beiden klaren Siegen im Oktober folgten regelmäßig Pleiten, ein 0:1 in Paderborn und das 1:4 in Fürth, der bisher deutlichsten Niederlage der Hinrunde.

Als Beispiel zieht er die Düsseldorfer hervor. Nach dem 0:3 in Hannover, wo die Fortuna sich anstellte wie ein Abstiegskandidat, verlor Düsseldorf nur noch einmal und feierte zuletzt fünf Siege in Serie. Die Folge: Der Absteiger liegt einen Punkt hinter Platz drei. Wird 96 endlich auch Serientäter?

Fünf Siege in Folge, „so etwas täte uns auch gut“, weiß Kind. „In Darmstadt sollten wir nicht verlieren, ich hoffe aber auf einen Sieg. Das scheint mir auch nicht unrealistisch zu sein. Der Wille in der Mannschaft ist vorhanden, das erkennt man auch an den Aussagen von Michael Esser.“ Der Keeper hatte im Interview mit dem SPORTBUZZER gefordert: „Wir müssen jetzt auch aus Darmstadt was mitnehmen. So können wir uns langsam oben herantasten und am besten im Endspurt oben dranbleiben.“

Angeschlagene Bijol, Schindler und Sulejmani dabei

Die Voraussetzungen für die Tuchfühlung nach oben ist aktuell gut. Kocak kann zum ersten Mal in dieser Saison seine Startelf aus der Partie davor aufstellen. Er muss die Gewinner-Elf aus dem Sandhausen-Spiel nicht umstellen. „Das hatten wir so bisher noch nicht, leider nicht“, sagt Kocak und lächelt. „Von der Gesundheit ist alles gut.“ Die angeschlagenen Jaka Bijol, Kingsley Schindler und Valmir Sulejmani waren am Donnerstag aktiv dabei, als Kocak mit der Sandhausen-Startelf weitere Angriffe übte.

Mit der Sandhausen-Elf in Darmstadt punkten, anschließend gegen St, Pauli gewinnen, dann hätte 96 die Punktzahl, um Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen aufzunehmen. Das Gefühl, zweimal am Stück zu gewinnen, kennt Hannover gar nicht mehr. Ins Osnabrück war das, am 23. Mai nach einem 4:2 in Osnabrück. Ducksch traf doppelt – wie gegen Sandhausen. Auch der 96-Stürmer darf am Sonntag Serientäter werden.