Der Baustellenreport: 96-Chef Kind will "Signal vom Neuanfang" senden 

Baustelle Trainer: „Die ist erledigt“, freut sich Kind. Mit Jan Zimmermann steht der Nachfolger von Kenan Kocak bereits fest. Mit Kocak will sich Kind nach dem Nürnberg-Spiel noch mal treffen und „über alles sprechen“. Zum Abschied soll’s nicht nur warme Worte, sondern auch Kinds Einschätzung geben, warum 96 in der Abschlusstabelle weit entfernt von den Aufstiegsplätzen landet.

Baustelle Team ums Team

„In dieser Woche geht’s um den Staff“, sagt Kind. Umgesetzt werden sollen die Umbauten nach dem Konzept von Dominik Suslik. Der 36-Jährige verantwortet in der 96-Akademie den Gesundheitsbereich. Am vergangenen Freitag haben sich Kind, Suslik und Zimmermann mit den Sportärzten Sascha Hashemi-Fard und Marcus Schönaich getroffen (wir berichteten). Dabei sei „die Richtung vorentschieden“ worden, erklärt der 96-Boss.

Und seine Leitlinie zeigt sich beim Betreuerteam besonders deutlich. „Ich will das Signal von einem Neuanfang setzen“, sagt Kind. „Mit frischem Wind und neuen Ideen.“ Der Aufbruch bedeutet aber auch einen großen personellen Umbruch. Viele Mitarbeiter müssen gehen. Die schwierigen Gespräche soll Sportchef Gerhard Zuber in der Hotelquarantäne führen. So sollen die drei Fitness- und Athletiktrainer Tobias Stock, Timo Rosenberg und Dennis Fischer ausgetauscht werden.

Der neue Athletikchef soll ein alter Bekannter werden. Felix Sunkel, in Hannover geboren, machte die Eis-Scorpions 2010 fit für die deutsche Meisterschaft. 2012 bekam er als Athletiktrainer bei der U23 von 96 eine volle Stelle. Nur ein Jahr später nahm ihn Trainer Valérien Ismaël mit zum VfL Wolfsburg. 2018 landete Sunkel in Paderborn, von dort kommt er zurück in die Heimat. Seine Frau und die drei Kinder leben in Hannover, nun wird der Weg zum Arbeitsplatz kürzer für den 40-Jährigen.

Alles neu auch bei den Physios. Rick Schaller vom Talentschuppen übernimmt. Ansprechpartner sollen die „Sportstrategen“ Hashemi-Fard und Schönaich werden, die auch die Handball-Recken betreuen. Die Verträge der Mannschaftsärzte Axel Partenheimer und Felix Hessel laufen aus. Auch alle Co-Trainer verlassen 96. Mit Kocak hören seine Assistenten Serhat Umar und Torwarttrainer Rolf Moßmann auf. Neuer Torwarttrainer soll Michael Ratajczak werden. Lars Barlemann macht als Videoanalyst weiter. Zimmermann bringt Jens Jansen aus Havelse als Co-Trainer mit.