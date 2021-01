Der 96-Prüfstand: Von Bijol bis Schindler und wer noch liefern muss

Kingsley Schindler

96 hat den 27-Jährigen bis Juni in Köln ausgeliehen. Begründet wurde die Leihe damit, dass Schindler sowohl rechts defensiv wie offensiv eingesetzt werden könne. Das hat sich als falsch erwiesen. Schindler kann nur offensiv. Als rechter Angreifer profitiert er von der Verletzung von Linton Maina. Schindler ist torlos und harmlos – das muss sich in den nächsten Wochen ändern, damit 96 ihn behalten will.

Jaka Bijol

Ebenfalls bis Juni ausgeliehen, mit einer utopischen Kaufoption versehen. 5 Millionen Euro wird 96 keinesfalls an ZSKA Moskau zahlen. Auch wenn die Ablöse womöglich verhandelbar wäre, ist es unwahrscheinlich, dass 96 daran denkt, den Slowenen halten zu wollen. Der 21-Jährige hat sich zwar positiv entwickelt, muss aber schon eine gewaltige Steigerung anbieten, um in Hannover bleiben zu können. Auf der zentralen strategischen Position bleibt der nach Stuttgart verkaufte Waldemar Anton das Vorbild – ein Double wird zur neuen Saison gesucht.

Patrick Twumasi

Bei ihm gilt wie für Simon Falette und Bijol – ausgerechnet die teuren Transfers floppen. Die billigen Spieler wie Niklas Hult und Sei Muroya sind dagegen eingeschlagen. Bijol, Falette und Twumasi wurden als sogenannte Unterschiedsspieler geholt, bei Twumasi wurde aber als einzigem eine Ablöse fällig. 800 000 Euro sind Stand jetzt in den Sand gesetzt. Vom 26-Jährigen muss mehr kommen als der Doppelpack gegen Sandhausen.

Linton Maina, Marvin Ducksch

Mal wieder langzeitverletzt, gehört der 21-Jährige zu den wenigen Profis, die Ablöse einbringen könnten. Der Vertrag endet 2022, wie auch bei Marvin Ducksch, der ebenfalls Interessenten finden könnte. Vertrag verlängern, im Sommer oder dann im Winter verkaufen oder ablösefrei ziehen lassen – für eine Option muss sich Kocak entscheiden.