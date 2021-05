96-Boss Kind freut sich auf Neustart: Viel neues Personal, "Ziel bleibt der Wiederaufstieg"

Für Kocak war es die dritte Niederlage im vierten Abschiedsspiel nach der vereinbarten Trennung. Aus Sicht des Trainers eines der vielen Spiele, die unglücklich verloren gingen. „Wir kriegen Tore, das hat mit Verteidigen in der 2. Liga nichts zu tun“, auch das zieht sich durch das Spieljahr.

"... dann ist die Tür zu": 96-Boss Kind will nicht nur auf Hübers-Entscheidung warten

In der Loge von 96-Chef Martin Kind sah sich der neue Trainer Jan Zimmermann die Partie an. „Er ist eingebunden in die Kommunikation und die Entscheidungen“, sagt Kind. Über seine Eindrücke soll noch intensiv gesprochen werden.

Kaum ein Stein bleibt auf dem anderen

Aber grundsätzlich steht fest: „Zimmermann sieht mehr Potenzial in der Mannschaft, als sie gezeigt hat“, weiß Kind. Sein Schlusswort unter die Saison will der 96-Boss noch nicht im Detail sprechen, nur so viel: „Wir haben unsere Ziele nicht erreicht.“

Das ist offensichtlich, und das hat personelle Folgen: Im sportlichen und medizinischen Bereich bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. „Wir brauchen einen Neuanfang und das Signal des Aufbruchs“, sagt Kind. „Der Großteil der Mannschaft versteht das auch.“ Aber wohl nicht jeder.

Die Zeugwarte bleiben, auch Teammanager Fabio Morena und Videoanalyst Lars Barlemann. Drei Fitmacher gehen. Der in Hannover geborene Felix Sunkel ist einer von drei neuen. Bei den Physios bleibt der sporadisch eingesetzt Rick Schaller, dazu kommen neue Leute. Bei den Ärzten ist nicht sicher, ob Wego Kregehr oder Sportstratege Sascha Hashemi-Fard die Arbeit übernehmen. Dazu soll es einen weiteren übergeordneten Chefarzt geben.