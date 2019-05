Hannover 96 mit Personalproblemen vorm Finale: Rückt Bakalorz in die Abwehr? 

Verletzungen und Sperren – gegen den SC Freiburg muss Thomas Doll umplanen. Besonders die Abwehr von Hannover 96 wird zur Baustelle. Felipe ist kaputt, Vertreter Kevin Wimmer steht nicht zur Verfügung. Der Österreicher sah gegen die Bayern seine fünfte gelbe Karte. Mit Waldemar Anton und Josip Elez, der unter Doll noch keine Minute in der Bundesliga gespielt hat, stehen dem Trainer nur noch zwei echte Innenverteidiger zur Verfügung.

Bakalorz oder Walace in die Abwehr?

Eine Möglichkeit: Ein Mittelfeldspieler wechselt in die Abwehr. Wie zum Beispiel Marvin Bakalorz, der nach seiner Sperre in den Kader zurückkehrt oder Abräumer Walace. Der Brasilianer erhielt als Zehner in München schon eine neue Aufgabe. Für ihn spricht im Vergleich zu Bakalorz seine Größe von fast 1,90 Meter.