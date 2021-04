Für Philipp Ochs läuft es bei 96 immer besser und trotzdem bleibt er Bankdrücker

„Fußball ist das, was ich am meisten liebe. Da ist es egal, ob ich mal Rückschläge habe oder nicht, oder mal nicht von Anfang an spiele“, sagte Philipp Ochs vor einem Monat im SPORTBUZZER-Interview. Die Einstellung stimmt schon beim Überall-einsatzbar-Profi, jetzt passt so langsam auch die offensive Gefahr.

Anzeige

Sein Distanzhammer gegen Bochum war Saisontreffer Nummer zwei – und der zweite seit März. Ochs’ persönlicher Trend zeigt, anders als der von 96, aufwärts. Am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Regensburg droht dennoch erst mal die Bank.