96-Profi Philipp Ochs im Interview ganz privat: Hobby-Handwerker und Sneaker bei der Hochzeit

Nee, den habe ich noch nicht verbaut. (lacht) Ich bastle sehr gerne, am liebsten mit meinem Papa zusammen. Von dem habe ich es auch gelernt. Ich habe ja kasachische Wurzeln, da macht man vieles selbst, bevor man einen Handwerker holt. Wir haben zuletzt die Wohnung meines kleinen Bruders renoviert: Wandrausreißen, Fliesenlegen, Boden, Streichen – da war alles dabei. Wir haben sogar die Dusche komplett selbst gemacht mit Leitungen. Das macht mir einfach Laune! Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, hätte ich am ehesten was in die Richtung gemacht, etwas Handwerkliches.

Klar ist es ein Vorteil, viele Positionen spielen zu können. Du kannst überall eingesetzt werden, wirst theoretisch immer irgendwie gebraucht. Gleichzeitig kann es ein Nachteil sein, da du vielleicht eher als Back-up für den Spezialisten auf der Position giltst, der ausschließlich dort spielt. Aber ich durfte jetzt zweimal von Anfang an spielen, da will ich weitermachen.

Ich denke, den würde ich genau so oder so ähnlich wieder treffen. (lacht)

Den guten Abschluss habe ich in Aue gesehen. Glücksschuss – oder kriegen Sie das wieder so hin?

Wie gut tut es, das Vertrauen des Trainers zu spüren?

Ich glaube, dass jeder Spieler das Vertrauen braucht, um selbstbewusster auftreten zu können. Ich war glücklich über die zwei Startelfeinsätze, aber ich werde mich jetzt nicht darauf ausruhen. Wir haben großen Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Ich will in jedem Training Vollgas geben, um am Wochenende wieder auf dem Platz zu stehen.

Sie standen seit ihrem Wechsel im Frühjahr 2020 erst fünfmal in der Startelf. Wie bleibt ein Profi motiviert, wenn der Trainer mal nicht so auf einen setzt?

Wichtig ist, immer Gas im Training zu geben. Um dem Trainer zu zeigen, dass du spielen willst, dass du da bist, wenn du gebraucht wirst. Das ist meine Motivation, immer. Fußball ist das, was ich am meisten liebe. Da ist es egal, ob ich mal Rückschläge habe oder nicht, oder mal nicht von Anfang an spiele. Natürlich ist man enttäuscht, aber eine Woche später gibt es die nächste Chance. Wenn sie kommst, musst du sie nutzen.

Im „Sommerurlaub“ haben Sie sich mal einen Fitnesstrainer genommen. Gehört das zum Geheimnis dazu, sich ranzukämpfen?

Heutzutage arbeitet jeder mal mit einem Personal Trainer, denke ich. Der Körper ist einfach das wichtigste für einen Fußballspieler. Da legt man auch mal Extraschichten ein, wenn man am Wochenende nicht gespielt hat. Auch, um im Rhythmus zu bleiben. Zu meiner Mentalität gehört harte Arbeit eh. Ich bin ein eher ruhiger Typ und will auf dem Platz zeigen, dass ich es kann. Nicht mit viel Gerede und Blabla.

Wir Journalisten sind mit Namen auch nicht immer ganz im Rhythmus. Wie sehr nervt es eigentlich, wenn Sie „Patrick“ genannt werden? Da gibt es ja noch einen anderen Profi, der Ochs heißt.

(lacht) Ich selbst achte da gar nicht so drauf, auch wenn ich es schon ab und zu lese. Aber meine Mama ist da viel schlimmer. Die mag das gar nicht, wenn man mich mit Patrick Ochs verwechselt.

Sie sind ein großer Familienmensch. Wie schwer ist es, in Coronazeiten den Kontakt zu halten?

Natürlich ist das gerade extraschwer. Ich bin sonst häufiger mal runtergefahren oder die Familie zu mir. Aber man will ja jetzt in Coronazeiten kein Risiko eingehen, plötzlich auszufallen und in Quarantäne zu müssen. Deshalb läuft es im Moment eher über Facetime und Anrufe.

Die Familie wohnt noch in Wertheim, das ist Luftlinie nur etwa 30 Kilometer von Würzburg entfernt. Ist das Spiel am Wochenende etwas Besonderes für Sie?

Nein, es ist für mich trotzdem ein Spiel wie jedes andere. Ich selbst hatte nie Kontakt zum Verein oder irgendwas mit Würzburg zu tun. Mein großer Bruder hat zwar mal für die Kickers gespielt, aber sonst ist das nichts Besonderes für mich. Aber nach der Niederlage im Hinspiel wollen wir auf jeden Fall was gutmachen und am Wochenende einen Sieg.