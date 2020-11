Neue Sorgen bei 96: Ochs verletzt sich am Knie, Franke wohl mit Gehirnerschütterung

Und im Spiel gegen den neuen Tabellendritten verschärfte sich die personelle Situation der Roten weiter - nicht nur wegen des völlig unnötigen Platzverweises von Simon Falette . Schon zur Pause musste Abwehrkollege Marcel Franke runter. In der 30. Minute war der Innenverteidiger in der Luft mit Mitspieler Jaka Bijol zusammengerauscht - Kopf gegen Kopf. Er biss sich bis zur Pause durch, dann war wegen Sehstörungen und Verdacht auf Gehirnerschütterung Schluss.

Es ist ja nicht so, als stünde Kenan Kocak bei Hannover 96 gerade ein Übermaß an Personal zur Verfügung: Mit Mike Frantz (Oberschenkelmuskelriss) fehlt eine wichtige Stütze im defensiven Mittelfeld langfristig, in der Offensive ist Franck Evina aufgrund eines Außenbandanrisses längerfristig keine Option. Hinzu kamen schon vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel Linton Maina und Timo Hübers, die verletzungsbedingt passen müssten.

Noch schlimmer könnte es Philipp Ochs erwischt haben - ausgerechnet bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison. Nach einem Zweikampf an der Außenlinie mit Kiels Jannik Dehm musste der 23-Jährige in der 53. Minute gestützt das Feld verlassen. Es besteht der Verdacht, dass sich Ochs eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hat. Am Montag soll eine MRT Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.