"Gott sei Dank nichts kaputt": Ochs fehlt 96 mit Knieprellung aber in Hamburg 

Hannover 96 steckt nach einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen in der Krise - personell sieht es auch nicht viel besser aus. Timo Hübers und Linton Maina trainierten am Montag mit Fitmacher Dennis Fischer. Besonders die Abwehr-Option mit dem Innenverteidiger, der an einer Kniestauchung leidet, wäre wichtig am Samstag in Hamburg.

Zumal sich Simon Falette nach dem Mecker-Platzverweis selbst gesperrt hat. Ob es Konsequenzen gibt? Trainer Kenan Kocak möchte abwarten. Er wolle erst lesen, was im Spielbericht steht. "Damit können wir ihn dann konfrontieren und uns seine Sichtweise anhören", sagte Kocak. Eine vereinsinterne Geldstrafe ist nicht ausgeschlossen.