96-Neuzugang Philipp Ochs im Interview: "Für mich zählen Ehrgeiz, Fleiß und harte Arbeit"

Philipp Ochs, Sie gelten als ehrgeiziger Arbeiter. Inwieweit haben die Mentalität und Geschichte Ihrer Eltern Sie geprägt, die aus Kasachstan nach Deutschland geflüchtet sind?

Ich weiß, wo meine Eltern hergekommen sind, wie sie früher gelebt haben und wie sie heute leben dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin ein Familienmensch, und gerade das macht mich ehrgeizig. Um noch mehr zu erreichen und meiner Familie helfen zu können. Mein Vater hat mir viele Geschichten erzählt, wie er früher gelebt hat und auf dem Hof arbeiten musste. Das ist auch der Grund, warum ich so bodenständig geblieben bin und aus dem ich immer ehrgeizig bin. Für mich zählen großer Ehrgeiz, Fleiß, harte Arbeit. Weil ich weiß, wie es sein kann, wenn man nicht alles hat. Deswegen arbeite ich hart und versuche, das Beste rauszuholen.

Sie galten als eines von Deutschlands größten Talenten. Warum hat es in Hoffenheim nicht funktioniert?

Am Anfang meiner Profikarriere lief es relativ gut. Ich habe meine Spiele gemacht, auch in der Europa League, habe getroffen. Dann habe ich es mit zwei Leihen probiert nach Bochum und Aalborg in Dänemark, um einfach noch ein bisschen mehr Spielpraxis zu sammeln. Vor allem die Zeit in Aalborg lief relativ gut, ich habe 24 Pflichtspiele machen dürfen. Dann bin ich zurückgekommen, um mich noch mal zu beweisen in Hoffenheim. Aber das wurde gebremst durch eine Verletzung am Anfang der Saison. Und am Ende war mir klar, dass ich mich neu orientieren muss.

Und warum ausgerechnet 96?

Ich hatte auch andere Angebote, aus der 2. Liga und dem Ausland. Aber Hannover 96 ist ein großer Verein, einer mit Tradition. Und ein Verein, der viel mehr kann, als die Situation gerade zeigt.