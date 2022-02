Erst unklar, jetzt positiv: 96-Allrounder Philipp Ochs bleibt in Corona-Isolation

Es hatte sich angedeutet: Nach einem nicht eindeutigen Schnelltest ließ Hannover 96 Philipp Ochs vorsichtshalber am Mittwoch nicht mehr mit den Mannschaftskollegen trainieren. Im Laufe des Tages folgte ein weiterer Schnelltest - mit positivem Resultat: Der 24-Jährige hat sich aller Voraussicht nach mit dem Corona-Virus infiziert.

Anzeige

Zwar werden noch weitere Untersuchungen folgen, der Allrounder bleibt aber selbstredend in Isolation. Er ist geboostert und symptomfrei, wie der Verein am Donnerstagnachmittag mitteilte. Damit ist ein Einsatz für das Spiel am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) bei Tabellenführer FC St. Pauli kein Thema. Stattdessen durfte Jan-Erik Eichhorn bei den Profis mitmachen. Er wäre dann eine Option links hinten.