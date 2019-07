Hannover 96: Philipp Tschauner steht bei RB Leipzig im Fokus 

Champions League statt Sandhausen?

Macht jetzt überraschend doch Tschauner Platz? Frei nach dem Motto: Lieber auf der Bank in der Champions League als in Sandhausen oder Osnabrück in der 2. Liga. Mit Julian Nagelsmann hat Leipzig einen Trainer-Star, der mitreißen und begeistern kann. Ein weiterer Standortvorteil für die schwerreiche Red-Bull-Fußballabteilung. Auch das Gehalt für Tschauner dürfte deutlich über dem in Hannover liegen.

Für 96 wäre es ein Verlust – auch abseits des Platzes. Der 33-Jährige ist wichtig fürs Teamgefüge, Kassenwart, wurde gerade wieder in den Mannschaftsrat berufen. 96-Trainer Mirko Slomka: “Der neue Mannschaftsrat ist mit richtig guten Typen besetzt.” Hannover droht der nächste gute Typ abhanden zu kommen. Bis zu einer Entscheidung könnte es schnell gehen.