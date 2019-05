96-Profi Pirmin Schwegler im Abschieds-Interview (Teil 1): "Hatten eine wunderschöne Zeit"

Die Saison ist vorbei, können Sie die Urlaubszeit schon genießen? Irgendwie habe ich mehr zu tun als sonst. (lacht) Umzug organisieren, Kisten einräumen, ummelden, das eine oder andere verkaufen, dass wir nicht einlagern wollen. Ich kenne Umzüge ja schon, die sind in unserem Beruf leider Gang und Gäbe. Jetzt steht aber eine etwas längere Reise bevor. Da ist es ein bisschen mehr Arbeit als sonst. Und um unsere Kaffeemaschine ist es schade, die bleibt hier, das lohnt sich nicht, die rüberzuschiffen. Die war sehr beliebt auf Ebay (lacht)! Aber es läuft alles. Am Montag war das Umzugsunternehmen da, da kam natürlich ein bisschen Wehmut auf. Die Wohnung wird immer leerer, da kommt einiges hoch. Wir hatten eine wunderschöne Zeit in Hannover.

Dabei waren es “nur” zwei Jahre … Es waren echt nur zwei Jahre, aber die waren mega intensiv. Gefühlt waren es mehr. Ich habe viel erlebt. Und wenn ich etwas mache, bin ich immer mit vollem Herzen dabei. Es bleibt sehr viel Schönes im Kopf.

Was denn? Es sind die kleinen Begegnungen und die Menschen um den Verein, die haften bleiben. Bei jedem Verein, in dem ich war, erinnere ich mich gern an die Menschen zurück – und die Menschen, glaube ich, auch an mich. Das bleibt auf jeden Fall hängen. Ich habe sehr tolle Bekanntschaften gemacht und möchte diese zwei Jahre nicht missen. Was wird abseits des Sports fehlen? Schon viel! Wir hatten am Wochenende einen kleinen Abschied mit den Nachbarn. Einer von denen hat mir gesagt: In Hannover dauert’s ein bisschen länger, bis man so drin ist und Bekanntschaften hat – aber dann sind sie umso stärker. Das kann ich echt bestätigen. Auch dieser Abschied war ein bisschen emotional und schön. Und um das mal klar zu sagen. Hannover braucht sich nicht zu verstecken. Es ist eine schöne und unterschätzte Stadt. Die Menschen dürfen ruhig noch stolzer sein. Ich werde die Stadt und die Menschen in sehr guter Erinnerung behalten.

In Düsseldorf war es Ihr letztes Bundesligaspiel nach 13 Jahren in Deutschland. Danach haben Sie erzählt, dass den Tag über ein Film in Ihrem Kopf abgelaufen ist. Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise! Nachdem wir den Wechsel nach Australien bekanntgegeben haben, habe ich die ganze Woche gedacht, dass es dieses Mal gar nicht so aufwühlend ist. Aber wahrscheinlich nur, weil ich noch mit so vielen Dingen beschäftigt war. Am Spieltag, schon im Bus die Fahrt nach Düsseldorf – da kam so viel hoch, das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, ich bin vorbereitet auf vieles. Aber irgendwie … Ich bin 2006 nach Deutschland gekommen, eigentlich unvorstellbar, wie lange das gehalten hat. Da lief alles durcheinander durch den Kopf, das kann ich gar nicht richtig erzählen. Was würden Sie 96 raten, um sich in der 2. Liga durchzubeißen? Ich bin mir sicher, dass der Verein früher oder später auf die Beine kommt. Ich hoffe früher. Dafür ist es wichtig, dass Klarheit geschaffen und ein Weg vorgegeben wird, mit dem sich alle im und rund um den Verein identifizieren können. Dann weiß ich, dass diese Region und die Stadt eine Power haben können, die locker wieder für die 1. Liga reicht.

96 kann Power haben – ist aber abgestiegen. Lag’s an Unruhe im Umfeld? Auch, sicherlich. Es waren zu viele Punkte. Ich will nicht ins Detail gehen. Ich bin ein Freund davon, viel miteinander zu reden und nicht übereinander. Das würde ich mir auch für die Zukunft des Vereins und die Fans wünschen. Dass wieder ein starkes Miteinander entsteht. Dass man einen Weg findet, für den alle alles geben. Dann ist die Power da. War auch das Miteinander in der Mannschaft in diesem Jahr nicht so gut wie beim Klassenerhalt? Vergangenes Jahr war das schon sehr besonders, dass es bei uns im Team so eng war. Ich kam hier rein und war sofort ein Teil davon. Das muss man schon auch sagen, das kam dieses Jahr ein bisschen zu kurz – auch weil wir nicht erfolgreich gespielt haben. Dadurch fällt vieles im Miteinander etwas schwerer. Aber wir haben extrem viel versucht. So viele Teamsitzungen hatte ich gefühlt in den zwölf Bundesliga-Jahren davor nicht. Wir haben es nicht über uns ergehen lassen. Aber es waren zu viele Dinge, die gefehlt haben. Ich denke auch an die ganzen Verletzten. Die Bundesliga erlaubt es nicht, zu viele Baustellen zu haben. Man hat letztes Jahr gesehen, dass man oft mit Mentalität Qualität schlagen kann. Aber dieses Jahr muss man sagen: Es hat unterm Strich ein Stück gefehlt, und letztlich sind wir verdient abgestiegen mit so wenigen Punkten.

Sie haben mit Frankfurt eine Saison in Liga 2 gespielt. Was wird da wichtig? Das Wichtigste wird sein, dass man die Situation annimmt. Dass schon ein Gerüst da ist von erfahrenen Leuten. Richtig talentierte Jungs mit großer Zukunft haben wir bei 96 einige. Wichtig wird jetzt sein, daneben gute Leute zu finden.

