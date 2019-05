Pizarro-Modell: Neuer 96-Vertrag für den ewigen Felipe - was hat Anton vor?

Zurzeit erholt er sich von einem Mittelfußbruch, den er sich bei den Bayern im Duell mit Thomas Müller zugezogen hatte. Wegen der vielen Verletzungen sollte der Vertrag zunächst nicht verlängert werden. Nun die Wende bei Felipe: Nach SPORTBUZZER-Informationen bietet 96 ihm einen leistungsbezogenen Vertrag an. Zum vergleichsweise geringen Grundgehalt soll es Prämien, Einsatzzahlungen, Drei-Punkte-Boni und Aufstiegsbelohnungen geben. Eben für alles, was der Leistungskatalog hergibt.

Das Modell macht Schule. Spieler, die nicht mehr die Jüngsten oder Fittesten sind, dürfen noch Profi bleiben. Aber: Dieser Typus wird hauptsächlich nach Leistung bezahlt – nach Prämien- beziehungsweise Akkordlohn wie in der IT- oder Pharmabrache. Die Chemie hat auch oft ge­stimmt zwischen Felipe (32) und 96. Der Brasilianer fühlt sich seit 2012 wohl in Hannover, die Trainer waren stets zufrieden mit ihm, ja wenn ... Wenn Felipe fit war.

Felipe's spektakuläre Spielweise ist beliebt

Felipe soll grundsätzlich einverstanden sein mit dem Angebot. Angebliche Angebote aus den Vereinigten Emiraten (Al-Nasr aus Du­bai) lassen sich von 96 kaum seriös prüfen, zumal Felipe ohnehin nach der abgelaufenen Vertragszeit wechseln darf, wohin er mag.

Die Geschichte erinnert ein wenig an den Herbst 2015, als der damalige Manager Martin Bader den Vertrag verlängerte. Grund damals: 96 wollte verhindern, dass Felipe ablösefrei wechselt. Die Suche nach einem Klub, der mindestens die bezahlte Ablösesumme bezahlt (2012 kam er für 2,5 Millionen Euro aus Lüttich), endete im darauf folgenden Sommer erfolglos. So wurde Felipe zum dienstältesten Feldspieler bei Hannover. Niemand ist so lange hier wie er, aber er spielte dennoch nur 62-mal in sieben 96-Serien. In der diesjährigen Abstiegssaison sammelte er immerhin 17 Spiele.

Seine Verletzungen und das Risiko sind die eine Seite. Felipe ist wegen seiner spektakulären, harten und technisch starken Spielweise be­liebt bei den Trainern und Fans. Er half auch in dieser Saison mit, die Abwehr zu stabilisieren, rauschte locker an den Rivalen Kevin Wimmer und Josip Elez vorbei und wurde wieder Stammspieler – bis zum Mittelfußbruch in München.