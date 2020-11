Vor dem 96-Spiel gegen Kiel: Kocak über Haraguchi, Bijol, Maina und Maradona

Dafür braucht man kein Fußballer zu sein, kein Philosoph sein, um die Frage beantworten zu können. Wie überall in der Berufswelt gilt auch für uns, dass wir uns erstmal mit den Grundtugenden des Berufs beschäftigen müssen, dass wir bereit sind, so lange wir hier arbeiten, so lange wir auf dem Platz stehen, so lange wie hier sind, dass wir immer permanent an unsere Grenzen und darüber hinaus gehen und das abrufen, was in uns steckt, was auch zu uns passt.

So weit alles ganz gut. Das kannte ich so vorher nicht. Aber es gibt bestimmt Schlimmeres, es war nach ein paar Tagen wieder in Ordnung. Natürlich war es sehr schmerzhaft zum ersten Mal als Trainer ein Spiel zu verpassen.

Hannover 96 verliert vor dem Arbeitsgericht gegen Jan Schlaudraff: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien ©

Ich bin ganz ehrlich: Das war der Schlimmste Tag, seitdem ich hier bin, für mich. Das wünsche ich keinem, du bist machtlos, du bist nicht bei der Mannschaft, und dann siehst du gewisse Dinge, wo du dir sagst, das kann doch nicht wahr sein. Das sind nicht unsere Werte, das ist nicht unsere DANN und auch nicht unsere Spielidee. Von daher war ich schon sauer und auch sehr enttäuscht. Man darf nicht vergessen, wir als Fußballer haben einen privilegierten Beruf, das ist Fakt, es gibt draußen im normalen Leben deutlich schwerere Berufe, wo deutlich mehr Druck vorhanden ist. Und dann ist es von uns allen nicht zu viel verlangt, so wir geben jetzt 34-Mal plus die Pokalspiele aber sowas von Vollgas für 96. Gewinnen oder verlieren, darum geht es glaube ich nicht. Aber alles reinzuwerfen ist, glaube ich, nicht viel verlangt für uns Fußballer. Von daher war ich sehr enttäuscht, aber auch sauer über diesen Auftritt.

Was denkst du? Ja? Dann haben wir ja alles beantwortet (lacht). Mentalität ist ein Teil von Qualität, und vielleicht haben wir in den letzten Wochen, vor allem nach den Heimsiegen, zu viel den Parameter Qualität verlassen und das andere vernachlässigt. Wir können nur gewinnen, wenn wir als Mannschaft hundertprozentige Mentalität zeigen. Wir haben jetzt heute noch mal eine Einheit, morgen noch mal eine Einheit und dann werden wir eine Truppe finden, wo am Sonntag hier etwas abbrennt.

Es ist nicht so, dass wir dieses Problem durchgehend hatten. Die Mannschaft hat leider dieses Jahr, oder wir haben leider dieses Jahr, zwei Gesichter gezeigt. Jetzt liegt es an uns, das eine Gesicht abzustellen. Man darf die Länderspielpause nicht vergessen, in der die Hälfte der ersten Elf weg waren. Ich bin fest absolut überzeugt, dass die Mannschaft in innerem eine sehr hohe Mentalität hat, nur es gilt für uns, das auch jede Woche abzurufen und dass wir kontinuierlich unser wahres Gesicht zeigen. In den Heimspielen, die wir nicht nur gewonnen haben, sondern wo die Mannschaft mit ihrer Art und Weise auch viel Freude gesorgt hat. Das sind die gleichen Jungs und die haben Charakter und die haben Mentalität und da stelle ich mich auch vor sie. Nur, wir müssen es auch abrufen.

… die Saisonziele:

Ich bin kein Freund von langfristigen Zielen. Ich will heute hier auf dem Platz das Beste mit der Mannschaft rausholen. Und darauf konzentriere ich mich und nicht auf Sachen, die in ein paar Monaten passieren können.

… die lahmende Offensive:

Wir dürfen nicht vergessen, Marvin Ducksch war vor dem Spiel in Würzburg zehn Tage weg mit seinen Wadenproblemen, Hendrik Weydandt genauso, von daher waren die Jungs nicht hundertprozentig im Rhythmus und wir konnten in der Länderspielpause nicht mit ihnen arbeiten. Die Performance in der vordersten Reihe war nicht so erfreulich. Natürlich muss man auch sagen, dass wir uns in puncto Zweikampfverhalten sehr dilettantisch verhalten haben und es momentan zu einfach ist, gegen uns ein Tor zu erzielen. Ihr kennt mich, ich hasse es, wenn wir keine Aktivität zum Ball haben, und das fängt vorne schon an. Das brauchen wir, egal in welcher Zone.

… dass Holstein Kiel ein Team ist, das mitspielt:

Wichtig ist, dass wir uns befreien, ob wir auf einen Gegner treffen, der mitspielt oder sich hinten einigelt. Wir müssen versuchen, unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen und vor allem müssen wir wissen, dass wir in der 2. Liga nichts geschenkt bekommen. Wir dürfen in allen Parametern des Fußballs keinen Millimeter nachlassen, keinen Millimeter. Wir haben es gesehen, in dem Moment, in dem wir nachlassen, ein Prozent weniger machen, dann gibt es sofort auf die Mütze. Das haben wir leider zum wiederholten Male erfahren müssen. Aber noch mal: Das ist ein Prozess, und irgendwann gibt es das nicht mehr, davon bin ich hundertprozentig überzeugt.