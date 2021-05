"Müssen wir noch diskutieren": Was passiert im 96-Angriff und mit Ducksch?

Vom besten Zweitliga-Torjäger aller Zeiten ist der Spruch überliefert: „Hätten wir Simon Terodde geholt, wäre 96 aufgestiegen.“ Glaubt zumindest Dieter Schatzschneider, der eine Zeit lang befürchten musste, seinen Rekord in der ewigen Torschützenliste schon in dieser Saison an den HSV-Stürmer zu verlieren. Schatzschneider hat 154 Tore erzielt, Terodde 139. In den restlichen vier Spielen mit dem HSV wird’s nicht mehr reichen, doch in der nächsten Saison könnte es Schatzschneider erwischen. Terodde hat in Schalke unterschrieben, die 16 Tore zum neuen Spitzenplatz sind ihm zuzutrauen.

Anzeige

Auch der HSV hat das Einmaleins für Spitzenklubs gelernt. Um oben mitzumischen, braucht es Torgaranten. Für Terodde soll Serdar Dursun aus Darmstadt kommen, beide haben 21-mal getroffen. Aber wer bleibt bei 96 für diese zentrale Planstelle übrig? „Das haben wir noch nicht festgelegt“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Da steht die abschließende Planung noch aus.“