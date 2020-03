Was passiert mit Teuchert und Maina? 96-Planungen für nächste Saison laufen schon

Nach der erfolgreichen "Sechs-Punkte-Woche" von Hannover 96 mit den Siegen gegen Holstein Kiel (3:1) und den 1. FC Nürnberg (3:0) will Profichef Martin Kind will nun „die Gespräche mit Kocak und Zuber aufnehmen“, wie er ankündigte . Die nächste Saison soll vorbereitet werden.

Casting läuft in den nächsten Wochen noch

In den nächsten Wochen läuft das Casting aber noch, Spieler können sich für 96-Verträge empfehlen. Wie John Guidetti, der Stürmer muss seine gute Mentalität mit Toren bestätigen. In fünf Einsätzen traf der Schwede einmal per Kopf gegen Holstein Kiel. Bis Saisonende ist er vom spanischen Erstligisten Deportivo Alaves ausgeliehen, dort steht er noch bis 2022 unter Vertrag. 96 hat eine Kaufoption von etwa vier Millionen Euro für den 27-Jährigen.

Den bei Bundesligisten begehrten Linton Maina (7 Millionen Euro Martktwert, Vertrag bis 2022) will Kind „halten“. In den letzten sieben Spielen gelangen Maina sieben Torbeteiligungen, unter Kocak blüht der Flügelstürmer so richtig auf. Der 20-Jährige scheint - zumindest Stand jetzt - ebenfalls mit einem Verbleib zu planen. "Ich denke an nichts anderes", sagte er kürzlich im SPORTBUZZER-Interview.