Bei 96 muss weiter gespart werden: Kocak gefordert, Bleibe-Recht für Falette und Twumasi

Kinds erster Ansprechpartner ist dabei der Sportchef, er habe sich in letzter Zeit „intensiv ausgetauscht“ mit Gerhard Zuber. Der Chefplaner soll Vorschläge ma­chen, diese dann mit Trainer Kenan Kocak besprechen. Kind will sich dann aber nur mit Kandidaten beschäftigen, „wenn sie sich verständigt haben und die Namen zwischen beiden abgestimmt sind“. Das ist nun aber die erste Schwierigkeit. Im Januar hatte Kocak alle Vorschläge Zubers abgelehnt.

Abfindungen sollen kein Thema sein

Klar ist – es muss weiter gespart werden. So hat Timo Hübers, dessen Vertrag ausläuft, laut Kind „ein gutes und faires Angebot für die 2. Liga“ von 96 bekommen. Der 96-Chef will im Sommer auch nicht erneut hohe Abfindungen zahlen.

Vor dieser Saison musste 96 etwa 1,5 Millionen Euro überweisen, um Ron-Robert Zieler, Edgar Prib, Felipe und Marvin Bakalorz loszuwerden. Kind lehnt jedoch Gedankenspiele ab, auch Patrick Twumasi nach der Saison wieder wegzuschicken. „Wir können uns solche Entscheidungen nicht mehr leisten.“

Der Königstransfer ist dabei der größte Flop, aktuell wieder verletzt. 800.000 Euro Ablöse zahlte 96 für den Ghanaer. Treibende Kraft bei der Verpflichtung war Zuber, Kocak stimmte aber letztlich zu. „Das gehört zu ihrer Verantwortung, den Spieler zu entwickeln“, verlangt der 96-Chef. „Sie haben ihn haben wollen, jetzt müssen sie es auch schaffen, dass er das abruft. Sie müssen ihn fordern und fördern.“

Twumasi kein Unterschiedsspieler

Das klingt wie ein Befehl: Trainer und Sportchef sollen Twumasi hinbiegen. Der 26-Jährige war nach seiner Ankunft in Hannover monatelang nicht fit, erzielte nur drei Tore. Beim Derbysieg in Braunschweig (2:1) verletzte er sich, ist damit auch jetzt in der Sturmkrise keine Alternative. Als sogenannter Unterschiedsspieler gehört er aber zu den Topverdienern mit einem Monatsgehalt von etwa 70.000 Euro. Eine Abfindung wäre somit teuer, der Vertrag gilt bis Juni 2023. Ein Klub, der ihn verpflichten wollte und sogar Ablöse zahlen würde, ist nicht in Sicht.