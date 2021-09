Der Platzwart: So viele gute Nachrichten für 96, noch mehr Optionen für Twumasi

Der Jonathas-Deal ist auch eine gute Nachricht für Patrick Twumasi. 96 ist zwar verlässlich quarantänedezimiert, will das Talent des Stürmers aber trotzdem einer anderen Mannschaft zur Verfügung stellen. Das Transferfenster mag in Deutschland und in der Türkei bereits zu sein – aber wer will da überhaupt spielen? Dann doch lieber Indien. Oder Moldawien und Namibia, dort transferieren sie noch bis Donnerstag.

Serbien bis Freitag, da wäre also Eile geboten, eher nichts für gemütliche Typen wie Twumasi. Aber auf den Malediven sind die Transfertore noch bis zum 31. Oktober offen. In Marokko geht’s sogar erst am Mittwoch los! Ittihad Tanger sucht noch einen Stürmer, heißt es.

Gute Nachrichten auch für die Fans von Hannover 96. Die Roten sind Heimspielseriensieger, seit August ohne Punktverlust. Die größte Überraschung: Jetzt gewinnen sie sogar hochverdient. Wie das geht? Ganz einfach: Mann, Zimmermann und Super-Mann haben pünktlich zum sechsten Spieltag eine neue Mannschaft gekauft und auf den Platz gestellt.

Statt Kaiser Frantz im defensiven Mittelfeld einen Gaël, dazu Maxi, Lukas, Jannik, Julian und drei Sebis. Zieler hat mehr 96-Jahre auf dem Buckel als der Rest der Startelf zusammen. In der Besetzung kann das Team einen Betriebsausflug zum Bratwurst-Glöckle machen, sie bleiben garantiert unerkannt, solange Zieler den Pelzkragen seines Mantels ein wenig hochschlägt und die Bratcurry nicht nach vorne abklatschen lässt.