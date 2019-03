Der Platzwart: Kaumdeckung statt Raumdeckung, der Bock und die Böcke

Bei Hannover 96 gibt es immer was zu feiern – man muss im Moment nur etwas länger suchen. Diese Woche: 500 Tage ohne Auswärtssieg in der Bundesliga. Das ist einerseits eine bemerkenswerte Kontinuität im schnelllebigen Fußballgeschäft.

Andererseits: Seit die „Roten“ auf fremdem Terrain ungefähr so erfolgreich sind wie Donald Trump, geht es ebenso kontinuierlich bergab. Wohin? Der Karlsruher SC hat seinerzeit mal 35 Spiele auswärts nicht gewonnen. Den Verein konnte später nicht einmal von einem Mirko Slomka gerettet werden. Hannover ist bei 24 sieglosen Auswärtsspielen in Folge. Wer glaubt, dass sich die Sache mit Slomka in Hannover wiederholt? Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen.

Nächste kleine Feierstunde: Erstmals in der Bundesligageschichte durfte sich eine akut abstiegsbedrohte Mannschaft selbst aussuchen, wie sie in der Abwehr verteidigen möchte. Raum- oder Kaumdeckung? Mann- oder Fun-Deckung? Alle oder keiner? Das 1:5 hat gezeigt: Die Entscheidungsfindung ist noch lange nicht abgeschlossen. Man darf gespannt sein, wie sich die Jungs entscheiden. Und wann.

Die Spieler fragen sich: Womit haben wir das verdient? Wir haben doch gar nichts getan. Genau. Also Training. Mit Laufen. Draußen. In Köln feiern sie Karneval, und in Hannover ist Rasenmontag. Mit Sturm. Genauer: mit dem Sturm Bennet. Mehr Sturm als ein zufällig durchziehendes Tiefdruckgebiet hat 96 in dieser Saison nicht. Mehr Bock auch nicht.

Thomas Doll hat auf den eher zurückhaltenden Auftritt seiner Elf natürlich reagiert: Training. Jeden Tag. Am Mittwoch und Donnerstag sogar zweimal. Der trainingsfreie Dienstag – gestrichen! Blankes Entsetzen bei der Mannschaft! Das Team ist es gewohnt, sich an Wochenenden mit Fehlpässen, mangelnder Laufbereitschaft und fehlerhaftem Stellungsspiel auf den verdienten freien Tag vorzubereiten. Bei einigen Spielern soll das sogar exakt so im Vertrag stehen. Namen tun hier nichts zur Sache, aber die beiden kennen das eben aus Hamburg nicht anders.

Thomas Doll ist auf der Suche nach dem Bock

Dabei wäre Bock so nötig in dieser Situation. Weil Thomas Doll auf der Suche nach Bock ist, er redet ständig davon, ist fixiert auf diesen einen Bock, den man umstoßen müsse – alte ungarische Tradition, wahrscheinlich aus Budabock. Bock umstoßen? Hat voriges Jahr bei den Kölnern auch nicht funktioniert, und die haben den Hennes in der Hinserie an jedem Wochenende flachgelegt. Also, wie will der Doll diesen Bock umstoßen? Und wo steht der?

Um das mal klar zu sagen: Die Spieler haben schon mal keinen Bock. Die fabrizieren zwar Böcke. Jede Menge, jedes Spiel. Aber diese Böcke werden zu Gegentoren – eine magische Transformation, immer wieder zu sehen bei Fußballmannschaften, die kurz danach auf rätselhafte Weise absteigen. Es bleibt: null Bock. Der Verein? Der wird dem Doll vermutlich auch keinen Bock machen, darauf sollte er nicht hoffen.

Der letzte Bock, den wir in Hannover in einer ähnlichen Situation umgestoßen haben, war übrigens ein Schaafbock. Am 28. Spieltag. War Dolly nicht auch ein Schaf?