Der Platzwart: Franke und Jung statt Frenkie de Jong – 96 spart 75 Millionen!

Fahrstuhlmannschaft Hannover 96 möchte ihrem Ruf gerecht werden und startet am Freitag in der wie immer besten 2. Liga aller Zeiten das Projekt Wiederaufzug. Die Optimisten sagen: Ein Sieg in Stuttgart, und die Bundesliga ist so gut wie sicher.

Mittelfeld:

Jan Schlaudraff hat um Marvin Bakalorz gekämpft. Er ist ihm sogar in den Urlaub hinterhergereist. Nach Mallorca. Fußballmanager – ein knallharter Job! Schlaudraff hat quasi nach dem letzten Strohhalm gegriffen, bevor der Urlaub Rum war. Was zählt: Bakalorz bleibt. Edgar Prib war in der Muckibude, wird aber trotzdem nicht Kapitän, weil die einzige Binde, die ihm noch passt, das Stirnband von Iver Fossum ist. Im Trainingslager ist Prib auf den Flügel ausgewichen. Florent Muslija hat dazu gesungen.

Schlaudraff bemüht sich auch um Walace und tut alles, damit der brasilianische Kurznationalspieler nicht gegen den SSV Jahn Regensburg kicken muss. Wa­lace will sich vorher ins Goldene Buch der Stadt eintragen, wegen seiner großen Verdienste in Hannover. Wenn sich jetzt noch ein Verein findet, der Geld oder Bitcoins oder hochwertige Naturalien für Wa­lace bezahlt, würde man ihn ziehen lassen. Platzwarttipp: Beim FC Arsenal könnte er mit dem Schweizer Xhaka das Sechserduo Wa­lace & Granit bilden.

Angriff:

Gut ist: Cedric Teuchert hat verletzungsfrei geheiratet. Nicht so gut ist: Gegen Groningen musste er nach elf Minuten ausgewechselt werden. Gut ist: In diesen elf Minuten hatte er drei Chancen. Nicht so gut ist: Er hat sie alle vergeigt. Gut ist: Mit Teuchert ist was los auf dem Platz. Nicht so gut ist: Mit Jo­na­thas ist nicht mal mehr was los auf dem Transfermarkt.

Komisch eigentlich: Warum will niemand einen 30-jährigen Brasilianer mit Millionengehalt, der in neun Minuten mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, vier Minuten braucht, um einen Schuh zuzubinden, und sich sogar beim Verkauftwerden verletzt? Warum gibt es nicht mal in China, Katar und Indien einen Markt für so einen?

Wie auch immer, am Ende macht sowieso Preis-Leistungs-Sieger Henne Weydandt die Tore. Zwei gegen Stuttgart, das wäre mal ein Anfang.