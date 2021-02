Wie das ist, wenn bei 96 und dem FC Bayern die Blase drückt, weiß der Platzwart

Manchmal hilft es im Leben, sich an Realitäten zu halten. Bei Hannover 96 ist real, dass man eine gute Mittelmaßmannschaft der 2. Fußballbundesliga ist und bei der Wette „Aufstieg“ ein Tipp für Zocker. Real ist auch, dass Siegesserien von Hannover in dieser Saison bei „2“ enden. Solche Fakten helfen bei der Zukunftsplanung.

Man könnte auch sagen: Hannover 96 ist für den Jyväskylän Jalkapalloklubi etwa das, was der FC Bayern für andere Klubis bei der Klubi-WM im Winterfußball-Mutterland Katar ist. Da lässt sich leicht die Vitrine füllen, dachte sich Kalle Rummenigge, verschob ein paar Bundesligaspiele und flog mit seinem Tross unter beträchtlichem Getöse und Gemaule mitten in Saison und globaler Pandemie ins Lieblingsemirat, um bei diesem Knallerturnier im Halbfinale einzusteigen und gegen Glamourtruppen wie Al Ahly und UANL Tigres zu kicken.

Tadaa!

Und dann ersetzte er in zwei brillanten Sätzen alle ungehaltenen Büttenreden des ausgefallenen Rosenmontags: Die Reise nach Katar sei – Achtung, Vorbildfunktion auf „On“ – allein Sache des FC Bayern, der im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Situation verantwortungsvoll bewertet habe. Tadaa!

Und nicht nur das. Die Bayern haben laut Effe „den deutschen Fußball und damit Deutschland insgesamt in einer herausragenden Art und Weise vertreten – und den sechsten Titel in einer Saison geholt, was zuvor nur einmal einem Verein gelungen ist“. Tadaa!

Tadaa! Tadaa!

Schlusspointe: „Die Performance von Bayern kann man gar nicht hoch genug bewerten unter diesen Bedingungen in der Pandemie.“ Tadaa! Tadaa! Tadaa! Damit ist Effenberg der Narrenoscar 2021 nicht mehr zu nehmen. Und an dem misslichen 3:3 gegen Al Minia Bielefeld ist wahrscheinlich auch der Lauterbach schuld, so einfach ist das in der Bayern-Blase.

In der Hannover-Blase ist derweil neben Happy Aua auch Wiedersehensfreude angesagt – ein gefühlter Neuzugang steht bereit. Mike Frantz ist auf dem Weg zurück in die Mannschaft, der Mann, den sie im Team angeblich „Jesus“ nennen.

Die Parallelen liegen auf der Hand: Beide sind mit 34 oben angekommen. Alt? Quatsch! Alles Jünger, wohin man auf dem Feld auch blickt. Frantz wurde unter der Woche mit dem euphorischen Halbsatz zitiert: „Ich bin ohne große Erwartungen nach Hannover gekommen …“ Sehr guter Ansatz, da kann man als Stadt nur gewinnen. Selbst als Tabellensechster.