96-Platzwart: Ein Brief von Ohrgestein Martin Kind an Urgestein Dieter Hoeneß

Wir „Roten“ müssen doch zusammenhalten. Außerdem haben wir so viel gemeinsam. Du Urgestein, ich Ohrgestein. Und beide können wir es einfach nicht sein lassen. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass wir beide Probleme mit Gelb und Blau haben? Ihr mit den neidischen Sechzigern und den aufdringlichen Dortmundern, wir mit den ..., also, mit den anderen aus ..., du weißt schon.

herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft! Das habt ihr ganz toll gemacht, wer hätte das gedacht? Mit großem Bedauern habe ich das Pokal-Aus deiner Bayern in der vorigen Woche verfolgt und mir gedacht, ich schreib dir mal ein paar aufmunternde Worte, so von Ex-Präsident zu Ex-Präsident.

Ich sage ja immer: Was nützt dir ein Triple, wenn du es sowieso nicht gewinnst? Außerdem ist Triple, was man daraus macht. In Hannover nennen wir es ­Triple, wenn wir drei Spiele hintereinander gewinnen würden. Oder drei Spiele ohne Gegentor. Das schafft ihr ja auch nicht mehr.

Gegen den Ex besonders motiviert? Der "Coach to go" könnte ein Thema für 96 werden

Vollumfänglich Planungssicherheit

Wir haben das Spiel zwar noch verloren, aber ich hatte Planungssicherheit. Wie im Pokal. Vollumfänglich Zweitligist bis Mitte 2022 und vielleicht sogar für immer, so kann man doch arbeiten! Da muss man im Winter keine Dursuns und Klause kaufen und kann im Sommer ganz in Ruhe den nächsten Umbruch starten.

Der Lala hat ja auch mal bei euch gespielt. Und der Schlaudraff bei uns. Hashemian, Ismael, Heynckes – Traditionsvereine im Austausch. Apropos: Ich denke, ihr braucht für die Champions League neue Leute für eure Innenverteidigung. Alaba und Boateng bald weg, Süle ist so beweglich wie unsere Scouting-Abteilung. Aber wir helfen, wo wir können! Josip Elez und Baris Basdas sind zwei Supertypen, scheckheftgepflegt, geprüft, wie neu. Für uns mit großem Abstand am besten. Nicht nur wegen Corona. Sag jetzt nichts, man muss manche Sachen auch annehmen können.

Komm ruhig mal vorbei

Bezahlung? Ach, Uli, was ist schon Geld, wenn man Freunde hat? Das regeln wir, wenn Hannover wieder in München spielt. Ich fahre nach dem Spiel schnell rüber vom Grünwalder Stadion zu dir an den Tegernsee.

Schöne Ecke übrigens. Ich lebe ja auch in einem mondänen Vorort in Hörweite von Hannover. Und wenn ihr mal wieder in Hannover spielt, in welcher Sportart auch immer, komm gern vorbei. Vor Ikea rechts ab. Sonst bei 96 nach mir fragen. Ich bin da. Bis wir aufsteigen. Also bis auf Weiteres!

Wir sehen uns!

Dein Martin