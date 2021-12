Der Platzwart: Trainercasting im Headquarter of Übergang

An einem spart Hannover 96 nie: Ende November, spätestens zu Weihnachten, wird traditionell der Trainer entlassen, so auch dieses Jahr. Dass Jan Zimmermann nicht zu Hannover 96 passt, war beiden Seiten spätestens mit dem Erreichen der dritten Runde im DFB-Pokal klar. Im Ligabetrieb bot Zimmermann eigentlich eine stabile Performance, aber immer wieder verbale Anflüge von Gewinnenwollen. Bevor die Mission Direktabstieg in Gefahr gerät, trennt sich Martin Kind von Zimmermann – sicher ist sicher.

Folgendes trägt sich an diesem Dienstagmorgen Ende November im Headquarter of Übergang in Großburgwedel zu: Martin Kind vor einer riesigen Videoleinwand. Trainercasting im Gruppenchat. Im Hintergrund tönt „Alle Jahre wieder“. Kind nutzt aus alter Gewohnheit MS Teams, ein von Mirko Slomka erfundenes Tool. Vorteil: sofort verfügbar und umsonst. Nachteil: maximal zwei Teilnehmer in der Werkseinstellung – Slomka und Kind.

Doch in Abruftrainerkreisen kennt man natürlich alle Tricks. Siri und Alexa antworten ab Mitte November auf jede Frage standardmäßig mit „Hannover“, und sich in den Kokenchat bei MS Teams reinzuhacken – ein Kinderspiel. So ploppen um 10.30 Uhr neben Slomka und Kind Bruno Labbadia, Uwe Rösler, Christian Preußer, Pal Dardai und zur allgemeinen Überraschung ein Mann namens Hennes Weisweiler auf, Letzterer stark verpixelt, offensichtlich aus dem Auto telefonierend.

Labbadia redet von Herausforderung und schwärmt von der AWD-Arena. Rösler redet von „Düsseldorf in gut“ und vom Modell Sparwasser, was Martin Kind beeindruckt. Christian Preußer ist in Düsseldorf noch gar nicht entlassen, kostet Ablöse und ist damit raus. Teilnehmer Hennes Weisweiler meldet sich von der Überholspur am Kamener Kreuz. Pal Dardai chattet im Hertha-Trainingsanzug, weil der blöde Reißverschluss eingerostet ist.