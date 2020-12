Jetzt, neu, online! "Die 96-Dreierkette - der Podcast mit Tiete und dem Platzwart"

"Die Lage ist ernst", weiß der Kapitän Dominik Kaiser. Hannover 96 hat die Krise. Ein klarer Fall für den Platzwart: Die Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer kommentieren Auf und Abs von 96 seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2002.

Satire im Fußball? Geht das? Natürlich. Der Platzwart ist eine Institution in Hannover, in den wöchentlichen Kolumnen in der HAZ und beim SPORTBUZZER sowie bei spektakulären Live-Auftritten. Ab sofort gibt es den Platzwart im Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Gemeinsam mit dem 96-Reporter Dirk Tietenberg gehen sie dem Ernst der 96-Lage auf den Grund.