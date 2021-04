Der neue 96-Podwart - die Osteredition: Der erleuchtete Stajner und Eier für Kocak und Co.

Wann hat Hannover 96 eine Erleuchtung? Ein Thema für den Platzwart und den Tiete in der neuen Osterfolge des 96-Podwarts. Die HAZ-Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer sprechen mit 96-Reporter Dirk Tietenberg über die Folgen einer zweitklassigen Saison. Und sie erinnern sich im schönen Rahmen des Nordduells gegen den Hamburger SV an den einen und einzigen Erleuchteten – mit zwei des beliebtesten Platzwart-Classics. So schnell ändert sich alles. Genki Haraguchi war gar nicht positiv getestet - oder doch? Im April macht 96, was es will und geht mit wackligen Gefühlen in die englischen Wochen nach Ostern. Der 96-Podwart prüft die Wackelkandidaten: Muss Manager Gerhard Zuber gehen? Oder Trainer Kenan Kocak? Oder beide? Oder keiner. Drei Köpfe - drei Meinungen. Und was hat eigentlich Ralf Rangnick vor, wenn doch Hansi Flick der neue Nationaltrainer wird? Der Tiete hat da eine Theorie, eine allerdings sehr theoretische.

