Die neue 96-Podwart-Folge: Eine eiskalte Abrechnung

Bruno Brauer hätte gerne schöneren Fußball mit Jan Zimmermann gesehen. "Schöner Fußball in Hannover, das ist doch zehn Jahre her ..." Die Ansprüche sinken, die Emotionen steigen mit dem neuen Trainer Christoph Dabrowski.

Wie das funktioniert, weiß niemand besser als der Platzwart: Aus der Serie "Platzwart Classics" wird in der neuen Folge weihnachtlich: "Es ist ein Ball versprungen" - von 96-Stürmern gesungen.

Stürmer? Hatte 96 auch mal. Janssen hatte Marvin Ducksch sogar als Torschützenkönig der Liga getippt - damals war Ducksch noch 96-Torjäger. So kann der Podwart sich irren, wie in so vielen Dingen. Zum Beispiel beim Ligatipp vor der Saison. Für die neue Folge holt der Podwart die große Tipp-Liste aus dem Eisfach-Tresor. hervor. Im Mai wird ausgewertet, der Verlierer zahlt. Aber in Hannover wird ja neuerdings nur noch gewonnen.

