"Natürlich komme ich mit": 96-Pokalheld Sievers wird auch in Nancy Stendels Assistent

Die Koffer sind noch nicht gepackt, aber es muss jetzt schnell gehen. Am Samstag geht’s ins 600 Kilometer entfernte Nancy für die früheren 96-Spieler und -Trainer Daniel Stendel (47) und Jörg Sievers (55). „Natürlich komme ich mit“, sagt Sievers. Am Dienstag gab der Klub AS Nancy Lorraine nach Stendel auch die Co-Trainer bekannt.

Pokalheld Sievers wird aber nicht Torwarttrainer. „Ich mache das, was ich in Schottland auch gemacht habe“, sagt er. Bei Heart of Midlothian arbeitete Sievers als Vertrauter und Assistent neben Stendel. Am 15. Juni ist Trainingsstart bei dem Verein, in dem Salif Sané (30) groß rauskam und von dort zu 96 wechselte.