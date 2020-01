96-Pokalheld in Schottland: Stendel will Torwart Jörg Sievers als rechte Hand

Die Legende geht: Jörg Sievers ist am Sonntag zu Vertragsgesprächen mit dem schottischen Erstligisten Heart of Midlothian geflogen. Der 54-Jährige soll in Schottland nicht nur Torwarttrainer wie bei Hannover 96, sondern wichtigster Assistent seines Freundes und früheren 96-Trainers Daniel Stendel werden.