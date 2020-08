"Thema ist vom Tisch": 96-Boss Martin Kind beendet Poker mit Wolfsburg um Maina

5 Millionen plus X - eigentlich schon ein Schleuderpreis in Coronazeiten für einen talentierten Spieler wie Linton Maina. Diesen Betrag wollte Hannover 96 haben - und der VfL Wolfsburg wollte Maina. Spieler und neuer Klub einigten sich, aber der Transfer scheitert nun offenbar an der Ablösesumme. 3,5 Millionen Euro hatten die Wölfe bisher geboten.

Eine nachvollziehbare vorsichtige Offerte, zumal der dribbelstarke 21-Jährige oft verletzt ist - wie aktuell.