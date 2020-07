Kommt jetzt Fahrt in den 96-Poker? Wölfe machen bei Maina ernst, VfB legt bei Anton nach

Die Gedanken dahinter: Maina hat viel Talent – aber er ist häufiger verletzt. In der vergangenen Saison fehlte er zwei Monate mit Leisten- und Hüftproblemen. Auch an der Profieinstellung gab es zwischenzeitlich Zweifel, die Maina aber mit einem starken Rückrundenstart ausräumte. Sein 96-Vertrag gilt außerdem noch zwei Jahre.

Selbst die VW-Tochter aus Wolfsburg ist in Corona-Tagen nicht mehr so finanzstark wie einst. Ein ähnliches Problem haben viele Klubs. Der Transfermarkt läuft zäh, auch weil der englische Supermarkt noch nicht geöffnet hat. Sobald beispielsweise die Premier League anfängt, sich bei deutschen Spielern mit vielen Millionen Pfund zu bedienen, werden die Preise für Spieler auch in Deutschland steigen. Die kleineren Klubs warten auf eine Art Wasserfalleffekt: Wenn die großen Vereine die großen Summen auspacken (Bayern, Dortmund, Leipzig), fließt das Geld für Ersatz langsam runter bis zu kleineren Teams.

Das gilt auch für den VfB Stuttgart in der Causa Anton. Die Schwaben wollen den Ur-Hannoveraner – und der will endlich wieder erstklassig spielen. Es gab auch von anderen Klubs Interesse, aber keine Spur ist so heiß wie die zum Aufsteiger. 96 und der VfB nähern sich langsam an. Stuttgart hat beim ersten 3-Millionen-Euro-Angebot mittlerweile nachgebessert, aber von den „5 plus x“ Millionen, die 96 haben will, ist der VfB entfernt.