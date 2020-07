Freitag als Feiertag? Die Tendenz ist wohl, dass Hendrik Weydandt bei 96 bleibt

Bekannt ist ja – alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Der Spruch muss allerdings aus gegebenem Anlass bei Hannover 96 umgeschrieben werden: Alles hat ein Ende, nur Hendrik Weydandts Vertragspoker hat keins. Das ist das traurige Märchen von einem Stürmer, der sich nicht entscheiden kann. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann pokern sie noch heute.

Der 24-Jährige hat Angebote aus der 1. Bundesliga vorliegen, will aber auch gern in Hannover bleiben – und dann aber auch zu Bundesliga-Konditionen verdienen. Das wird allerdings nicht funktionieren, und so harrt das Publikum gebannt, wann dieses Geisterspiel beendet wird.