Coronafall bei 96: Warum das Würzburg-Spiel abgesagt und Team in Quarantäne geschickt wurde

Im Fall Aue sah das Gesundheitsamt keine Infektionsgefährdung oder weitere Kontaktpersonen der Kategorie 1. Clemens Fandrich und Athletiktrainer Marco Kämpfe hatten sich demnach in der Zeit unmittelbar vor dem PCR-Test (am Tag vor dem Spieltag) am Freitag mit keinem anderen Spieler oder Trainer über 15 Minuten ohne Maske und Abstand in einem Raum befunden. Deshalb mussten weder Trainer noch Mannschaft in Quarantäne.

27 Spieler als Kontaktperson der Kategorie 1

Ähnlich gingen die Behörden bei den Bayern vor. Wobei der Meister ein differenziertes Abstandskonzept vorlegen kann. Die Bayern nutzt laut eigenen Angaben an der Säbener Straße viele Kabinen und Umzugsmöglichkeiten. So verringert sich automatisch der Kreis der Spieler und Betreuer, sollte sich ein Spieler infizieren.

Die Bayern mussten beispielsweise bei Thomas Müller belegen, dass er sich nicht 15 Minuten ohne Maske mit anderen Kollegen in einem Raum befunden, also keine Kontaktperson der Kategorie 1 getroffen hatte. Die Behörden folgten diesen Angaben, nur Müller musste in Quarantäne.

Holstein Kiel und Jahn Regensburg mussten sich jüngst komplett in Quarantäne begeben - genau wie Hannover 96 jetzt. Die Tatsache, dass ein Physiotherapeut und das komplette Trainerteam mit in Quarantäne müssen, bedeutet, dass 96 insgesamt 27 Spieler (Michael Esser war schon in Quarantäne) plus Trainerteam und ein Physiotherapeut zu Kontaktpersonen der Kategorie1 erklärt hat.